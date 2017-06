Handicap International : 10 000 km de course solidaire pour Sport Ensemble

Le 2 juillet, au Parc de Gerland à Lyon, Handicap International propose à tous une journée sportive et solidaire à travers plusieurs épreuves.

Tout seul, en binôme handi-valide, en équipe, en marchant, en courant ou en roulant, les participants sont attendues pour atteindre l’objectif de 10 000 km parcourus.

L’évènement Sport ensemble se développe en venant s’installer à Lyon en 2017, en plus de son étape dans la capitale. Les sprinteurs pourront tout d’abord participer à la course emblématique du projet : 1km en un temps record. Pour les jambes moins aguerries, une marche libre conviviale et non chronométrée sera aussi organisée.



L’épreuve phare est celle de la distance libre qui consiste à parcourir le plus de kilomètre possible, seul ou en équipe. L’objectif, commun à Paris et à Lyon, est d’obtenir 10 000 km parcourus pour récolter 100 000 euros. Pour pouvoir participer à la course, les coureurs devront d’abord s’inscrire sur ce site. Puis ils devront acheter leur dossard, vendu 20 euro avec des possibilité de tarifs réduits pour les équipes et les familles. Après l’inscription, pour pouvoir prendre part à la course les participants devrons récolter, chacun, 100 euros en mobilisant les membres de leur entourage ou leur communauté sur Alvarum (site de collecte).



En plus des courses proposées, tout au long de la journée des initiations au handisport seront proposées sur le Parc. Les petits comme les plus grands pourront par exemple s’essayer au ping-pong fauteuil ou encore au cécifoot.



Depuis maintenant 18 ans, le projet Sport Ensemble, anciennement nommé Courir Ensemble, de Handicap International œuvre pour aider les personnes en situation de handicap dans le monde. L’opération prend de l’ampleur cette année, notamment à cause des nombreuses crises humanitaires qui ont éclaté ces dernières années en Irak ou encore en Syrie. Dans ce contexte, l’association espère toucher l’humanité de tous en passant au-dessus des différences. 10 000 km et 100 000 euros en 72h, les coureurs, amateurs ou grands sportifs, relèveront-ils le défi au nom de la solidarité ?